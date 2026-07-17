Fußballfieber vor Finale Wuff! Vierbeiniger Pajo aus Bärenbach ist das WM-Orakel Robert Neuber 17.07.2026, 06:00 Uhr

i Mareike Götz aus Bärenbach mit ihrem "Pajorakel": Der Golden Retriever "Pajo" hat bei 16 Spielen zwölfmal richtig getippt. Mareike Götz

Der Golden Retriever von Mareike Götz aus Bärenbach orakelt vor den WM-Spielen, wer siegen wird – indem er das richtige Karottenstück ansteuert. Bislang lag er zwölfmal richtig, wie Clips auf YouTube zeigen. Nun kommt das Finale. Auf wen tippt Pajo?

Kaum zu glauben: Es gibt an der Nahe in Bärenbach einen vierbeinigen Fußballexperten, der den einen oder anderen zweibeinigen Möchtegern-Experten bei der laufenden Weltmeisterschaft definitiv in den Schatten stellt. Zumindest was die Prognosen zu den jeweiligen Spielen angeht.







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