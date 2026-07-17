Fußballfieber vor Finale
Wuff! Vierbeiniger Pajo aus Bärenbach ist das WM-Orakel
Mareike Götz aus Bärenbach mit ihrem "Pajorakel": Der Golden Retriever "Pajo" hat bei 16 Spielen zwölfmal richtig getippt.
Mareike Götz aus Bärenbach mit ihrem "Pajorakel": Der Golden Retriever "Pajo" hat bei 16 Spielen zwölfmal richtig getippt.
Mareike Götz

Der Golden Retriever von Mareike Götz aus Bärenbach orakelt vor den WM-Spielen, wer siegen wird – indem er das richtige Karottenstück ansteuert. Bislang lag er zwölfmal richtig, wie Clips auf YouTube zeigen. Nun kommt das Finale. Auf wen tippt Pajo?

Lesezeit 2 Minuten
Kaum zu glauben: Es gibt an der Nahe in Bärenbach einen vierbeinigen Fußballexperten, der den einen oder anderen zweibeinigen Möchtegern-Experten bei der laufenden Weltmeisterschaft definitiv in den Schatten stellt. Zumindest was die Prognosen zu den jeweiligen Spielen angeht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFußball-WM

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren