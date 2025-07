Hochklassigen Fußball gegen Weltmeister und waschechte Altstars: Das gab es in Bockenau beim Gastspiel der Lotto-Elf gegen eine regionale Auswahl zu sehen. Wer alles dabei war und wer den Ehrentreffer erzielte, erfahren Sie in dem Artikel.

Auf das Benefizgastspiel der Lotto-Elf auf dem Rasenplatz des Bezirksligisten TSV, zugunsten der Soonwaldstiftung "Hilfe für Kinder in Not", haben Ortsbürgermeister Jürgen Klotz und das gesamte Organisationsteam wochenlang hingearbeitet. Und es war nicht vergebens. Fast 700 Zuschauer kamen und staunten nicht schlecht, was die ehemaligen Profis, auch im fortgeschrittenen Alter, noch zu leisten in der Lage sind. Wer erinnert sich nicht gern zurück an Nationalspieler wie Weltmeister Guido Buchwald vom VfB Stuttgart oder Vizeweltmeister Manfred „Manni" Kaltz vom Hamburger SV, der mit 581 Bundesligaspielen bis heute zweitmeisten Partien in der Geschichte gespielt hat?

In guter Erinnerung sind auch Edeltechniker und Clublegende Dariusz Wosz vom VfL Bochum und Tomasz Waldoch, sein Vereinskollege, der später lange Zeit für Schalke spielte. Thomas Riedl, Oliver Schäfer, Markus Karl, der dreimalige Nationalspieler Marco Engelhardt und auch Ervin Skela, der 75-fache albanische Nationalspieler, trugen alle schon das Trikot des 1. FC Kaiserslautern. Eine erfolgreiche Fußballerbiografie können auch Matthias Scherz vom 1. FC Köln, der zweifache Nationalspieler Philipp Wollscheid von Bayer Leverkusen, der mit 36 Jahren eigentlich noch im besten Fußballeralter ist, die Torhüter Thomas Ernst von Eintracht Frankfurt und Sven Hoffmeister von Mainz 05, Markus Kreuz (Hannover 96, Köln und Frankfurt) und Thomas Zampach von Eintracht Frankfurt vorweisen.

i Die Ü 40-Mannschaft um ihren Trainer Sebastian Weyl (hintere Reihe, 6. von links), die gegen die mit viel Prominenz bestückte Lotto-Elf antrat. Reinhard Koch

Pudelwohl unter den Männern fühlte sich Karoline Kohr, die Schwester von Mainz 05-Profi Dominik Kohr. Sie spielte schon beim 1. FC Köln in der Frauen-Bundesliga und ist jetzt sehr erfolgreich in Luxemburg. Diese Legenden, trainiert von Hans-Peter Briegel, trafen auf eine Auswahlmannschaft „Ü 40 des TSV Bockenau und Freunde", bestehend aus Fußballern aus Waldböckelheim, Weinsheim, Winterbach und Meddersheim. Trainer und Coach dieses Teams war Sebastian Weyl vom TSV. Das Spiel endete übrigens 13:1 für die prominenten Altstars. Alleine Matthias Scherz netzte siebenmal ein. Der Ehrentreffer der Auswahl gelang TSV-Co-Trainer Marc Küstner, der Torhüter Thomas Ernst überlisten konnte. Damit wurde er zum „Spieler des Tages" gekürt. Matthias Scherz überreichte ihm das originale Lotto-Elf-Trikot mit allen Unterschriften der Promifußballer darauf.

Für Schiedsrichter Marcel Bender und seine Assistenten Kai Braun und Andreas Bernd war das Spiel eine große Ehre. Der Schirmherr der Großveranstaltung, Jürgen Klotz, sprach aus den Herzen aller Beteiligten: „Wir freuen uns seit Monaten und das alles für einen guten Zweck." Klotz dankte Ideengeber Alois Mayer und allen, die mitgeholfen haben bei der Organisation dieses großen Events. Mayer ist übrigens der Großcousin von "Euro-Eddy" und Teammanager der Lotto-Elf, Edgar Schmitt, der einst beim Karlsruher SC spielte. Der große Gewinner des Tages war die „Hilfe für Kinder in Not".

i Zum gemeinsamen Foto stellten sich die Ü 40 (im blauen Trikot) und die Lotto-Elf. Reinhard Koch

Fördervereinsvorsitzender Herbert Wirzius konnte einen Scheck im Wert von 21.000 Euro, unterschrieben von Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner, entgegennehmen. Wirzius war natürlich voller Freude und Dankbarkeit an die Adresse der Fußballer und an alle, die mitgemacht haben. Er betonte, die Arbeit des über tausend Mitglieder zählenden Fördervereins sei ehrenamtlich. Und er versicherte, das Spendengeld komme in vollem Umfang den Kindern in Not zugute. Staatssekretär Denis Alt war beeindruckt von der Gemeinschaftsaktion mit dem starken Faktor Sport. Und er bemerkte anerkennend auch, die Soonwaldstiftung helfe dort, wo der Staat die Grenzen erreicht habe. Den hohen Stellenwert der Veranstaltung dokumentierte auch die Anwesenheit von Thomas Bergmann, dem Präsidenten des Südwestdeutschen Fußballverbandes.

i Sie gehörten vordergründig zum Orga-Team des Events mit der Lotto-Elf: Ortsbürgermeister Jürgen Klotz, TSV-Vorsitzender Rolf Stangenberg und Ideengeber Alois Mayer (von rechts). Reinhard Koch

Auch abseits des Fußballs war viel los auf dem Rasenplatz des TSV. Die Ehefrau von Dariusz Wosz, Nika Krosny-Wosz, versammelte Kinder und Jugendliche um sich und übte, assistiert von Rita Mank, einen Cheerleadertanz ein, der vor dem offiziellen Spiel auch präsentiert wurde. Dariusz Wosz bot zusammen mit Michael Dämgen, der früher Fußball beim SC Freiburg spielte, ein Schnuppertraining an.