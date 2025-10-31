325 Jahre Münchwald Wortgewaltig und schadenfroh Reinhard Koch 31.10.2025, 17:00 Uhr

i Comedian Michael Eller in der Hubertushalle mit Gastgeberin Ute Herzmann Reinhard Koch

Schade: Die Veranstaltung hätte durchaus eine höhere Zuschauerresonanz verdient gehabt. Comedian Michael Eller präsentierte in der Hubertushalle sein neues Programm „Gefährlich ehrlich“.

Während einer weiteren Veranstaltung in der Hubertushalle im Rahmen des Veranstaltungsprogamms „325 Jahre Münchwald“ präsentierte der Mainzer Comedian Michael Eller sein neues Programm „Gefährlich ehrlich“. Der Komiker erreichte sein Publikum während seiner anderthalbstündigen Show von Anfang an.







