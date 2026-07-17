Fete in Bad Kreuznach
Wolkenbrüche: An der Nahe wurde trotz Regen gechillt
Auch der stärkste Regenguss hielten Elmira und Klaus-Dieter Radke nicht von einem Tänzchen ab.
Auch der stärkste Regenguss hielten Elmira und Klaus-Dieter Radke nicht von einem Tänzchen ab.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Premiere der Nahe Chill in Bad Kreuznach endet im Wolkenbruch. Einige Hartgesottene tanzten weiter, Winzer hoffen auf bessere Tage – im Juli locken Musik und Wein erneut.

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Mit dem Hammond-Song „It Never Rains in Southern California“ aus dem Jahr 1972 lag Pianist Lubomir Minar von der Band Coolamix zur diesjährigen Premiere der Veranstaltungsreihe NaheChill am Donnerstagabend gewaltig daneben. Hatte doch der Himmel über Bad Kreuznach alle Schleusen geöffnet, sodass es wie aus Kübeln goss.
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