Weinfeststimme von Meddersheim
Wolfhart Dhonau erhält Kulturpreis „Das Goldene Herz“
Der gebürtige Bad Sobernheimer Wolfhart Dhonau war jahrzehntelang die "Weinfeststimme" in Meddersheim, hier im angeregten Plausc
Der gebürtige Bad Sobernheimer Wolfhart Dhonau war jahrzehntelang die "Weinfeststimme" in Meddersheim, hier im angeregten Plausch mit Naheweinkönigin Pauline Baumberger. Das 40. Goldene Herz als Kulturpreis der Kochendörfer-Stiftung sei für ihn eine große Ehre.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Jahrzehnte klebten die Meddersheimer Weinfestbesucher an seinen Lippen – als Konzertführer leitete er zahlreiche Musikaufführungen. 

Lesezeit 2 Minuten
Ehre, wem Ehre gebührt: Wolfhart Dhonau erhält vom Kuratorium der Helmut-Kochendörfer-Stiftung den 40. Kulturpreis „Das Goldene Herz“. Zu den Hobbys des 82-jährigen Kumpeltyps zählt noch immer das Tennisspielen mit den Alterskameraden im Doppel beim TC Rot-Weiß an der Fuhrwiese, die wöchentliche Mithilfe und Heimatverbundenheit im Team des Heimatmuseums Priorhof, wo seit Beginn die drei Urgesteine Wolfgang Neumayer, Kalli Büttner und Wolfhart ...

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