Jahrzehnte klebten die Meddersheimer Weinfestbesucher an seinen Lippen – als Konzertführer leitete er zahlreiche Musikaufführungen.
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Ehre, wem Ehre gebührt: Wolfhart Dhonau erhält vom Kuratorium der Helmut-Kochendörfer-Stiftung den 40. Kulturpreis „Das Goldene Herz“. Zu den Hobbys des 82-jährigen Kumpeltyps zählt noch immer das Tennisspielen mit den Alterskameraden im Doppel beim TC Rot-Weiß an der Fuhrwiese, die wöchentliche Mithilfe und Heimatverbundenheit im Team des Heimatmuseums Priorhof, wo seit Beginn die drei Urgesteine Wolfgang Neumayer, Kalli Büttner und Wolfhart ...