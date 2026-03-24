Weinfeststimme von Meddersheim Wolfhart Dhonau erhält Kulturpreis „Das Goldene Herz“ Bernd Hey 24.03.2026, 09:27 Uhr

i Der gebürtige Bad Sobernheimer Wolfhart Dhonau war jahrzehntelang die "Weinfeststimme" in Meddersheim, hier im angeregten Plausch mit Naheweinkönigin Pauline Baumberger. Das 40. Goldene Herz als Kulturpreis der Kochendörfer-Stiftung sei für ihn eine große Ehre. Bernd Hey. Bernd Hey.

Jahrzehnte klebten die Meddersheimer Weinfestbesucher an seinen Lippen – als Konzertführer leitete er zahlreiche Musikaufführungen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Wolfhart Dhonau erhält vom Kuratorium der Helmut-Kochendörfer-Stiftung den 40. Kulturpreis „Das Goldene Herz“. Zu den Hobbys des 82-jährigen Kumpeltyps zählt noch immer das Tennisspielen mit den Alterskameraden im Doppel beim TC Rot-Weiß an der Fuhrwiese, die wöchentliche Mithilfe und Heimatverbundenheit im Team des Heimatmuseums Priorhof, wo seit Beginn die drei Urgesteine Wolfgang Neumayer, Kalli Büttner und Wolfhart ...







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