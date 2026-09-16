Was sich in der City tut Wohnungsnotstand: Wie Eigentümer Leerstände erklären Robert Neuber 16.09.2026, 18:00 Uhr

i Ob dieses seit Jahren gammelnde Haus in der Wilhelmstraße noch einmal bewohnt werden wird, ist zweifelhaft. Robert Neuber

Das „Bündnis Wohnen“ hatte kürzlich mit einem Rundgang auf leer stehende Wohnungen in Geschäftshäusern des Zentrums hingewiesen. Eigentümer können aber auch Gründe anführen, warum die Wohnungen nicht vermietet werden. Wir sprachen mit zwei Besitzern.

Beim Rundgang des „Bündnis Wohnen“ vor einigen Tagen wurde natürlich kritisch hinterfragt, wieso Eigentümer ihre Wohnungen über den Erdgeschossgeschäften in der Innenstadt nicht vermieten, sondern leer stehen lassen. Es gibt, das machen Eigentümer deutlich, aber durchaus rational nachvollziehbare Gründe für den Leerstand.







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