Pläne für Bad Sobernheim Wohnprojekt für Ältere unter Druck: Wie geht es weiter? Bernd Hey 29.11.2026, 18:00 Uhr

i Das innerstädtische altersgerechte Wohnzentrum am Synagogenplatz passe ins Stadtbild, lobte der Bauausschuss. Aber die Rahmenbedingungen der Refinanzierung aus Berlin sind ein Bremsklotz, sagte David Bohn (links), mit Michel Schneider Projektierer und Investor. Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Pläne für ein altersgerechtes Wohnzentrum an der Gymnasialstraße/Synagogenplatz in Bad Sobernheim liegen auf dem Tisch. Doch während der Bauturbo Hoffnung macht, sehen die Projektierer auch Schwierigkeiten wegen des Pflegeneuordnungsgesetzes.

Wie geht es mit dem Projekt und der strategischen Weichenstellung eines altersgerechten Wohnzentrums im innerstädtischen Bereich an der Gymnasialstraße/Synagogenplatz weiter und zündet nach dem beschleunigten Verfahren gemäß Paragraf 246e Baugesetzbuch der „Bauturbo“?







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