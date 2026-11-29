Die Pläne für ein altersgerechtes Wohnzentrum an der Gymnasialstraße/Synagogenplatz in Bad Sobernheim liegen auf dem Tisch. Doch während der Bauturbo Hoffnung macht, sehen die Projektierer auch Schwierigkeiten wegen des Pflegeneuordnungsgesetzes.
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Wie geht es mit dem Projekt und der strategischen Weichenstellung eines altersgerechten Wohnzentrums im innerstädtischen Bereich an der Gymnasialstraße/Synagogenplatz weiter und zündet nach dem beschleunigten Verfahren gemäß Paragraf 246e Baugesetzbuch der „Bauturbo“?