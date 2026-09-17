Was sich in der City tut
Wohnen in Bad Kreuznach: Da muss doch mehr möglich sein
Das Bündnis Wohnen sowie Vertreter der Lokalpolitik sahen sich bei einem Rundgang im Zentrum die offensichtlichen Leerstände an.
Das Bündnis Wohnen sowie Vertreter der Lokalpolitik sahen sich bei einem Rundgang im Zentrum die offensichtlichen Leerstände an.
Robert Neuber

Leer stehende Wohnungen in der Innenstadt waren das Thema eines Rundgangs mit dem Bündnis Wohnen, einem losen Zusammenschluss von Institutionen aus dem Spektrum der sozialen Arbeit. Man möchte auch versuchen, Kontakt mit Eigentümern aufzunehmen.

Lesezeit 3 Minuten
Sobald es um Leerstände in der Innenstadt geht, sind eigentlich immer die Geschäftsräume im Erdgeschoss das Thema. Doch wer wachen Auges durch die City läuft, der sieht sofort: In den oberen Etagen herrscht an vielen Stellen kein Leben mehr, die Wohnungen stehen leer.
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