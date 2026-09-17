Leer stehende Wohnungen in der Innenstadt waren das Thema eines Rundgangs mit dem Bündnis Wohnen, einem losen Zusammenschluss von Institutionen aus dem Spektrum der sozialen Arbeit. Man möchte auch versuchen, Kontakt mit Eigentümern aufzunehmen.
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Sobald es um Leerstände in der Innenstadt geht, sind eigentlich immer die Geschäftsräume im Erdgeschoss das Thema. Doch wer wachen Auges durch die City läuft, der sieht sofort: In den oberen Etagen herrscht an vielen Stellen kein Leben mehr, die Wohnungen stehen leer.