Das Projekt „Wohnen im Park“ der Fritz Bittmann Holding GmbH läuft bereits. Nun luden Sabine Bittmann, ihre Tochter Sophie Engel, Architektin Karin Käthler-Kober und Unternehmer Thomas Bottlender zum symbolischen Spatenstich.
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Seit Wochen läuft das Projekt „Wohnen im Park“ der Fritz Bittmann Holding GmbH mit dem Abriss von Bestandsgebäuden und dem Errichten von Neubauten zwischen Obertor und Lindenallee bereits. Am Montag dieser Woche luden Sabine Bittmann und ihre Tochter Sophie Engel mit der Architektin Karin Käthler-Kober und dem Unternehmer Thomas Bottlender zum symbolischen Spatenstich für das Projekt „Wohnen im Park“, bei dem fünf Mehrfamilienhäuser mit ...