Bauprojekt in Meisenheim
Wohnen im Park: Der symbolische Spatenstich ist erfolgt
Zum symbolischen Spatenstich mit Landrätin Bettina Dickes, Bauträger Thomas Bottlender, Stadtbürgermeister Reinhold Rabung und d
Zum symbolischen Spatenstich mit Landrätin Bettina Dickes, Bauträger Thomas Bottlender, Stadtbürgermeister Reinhold Rabung und der Architektin Karin Käthler-Kober (von links) konnte Sabine Bittmann (2. von links) zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie das Bito Management auf der Baustelle begrüßen.
Roswitha Kexel

Das Projekt „Wohnen im Park“ der Fritz Bittmann Holding GmbH läuft bereits. Nun luden Sabine Bittmann, ihre Tochter Sophie Engel, Architektin Karin Käthler-Kober und Unternehmer Thomas Bottlender zum symbolischen Spatenstich.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Wochen läuft das Projekt „Wohnen im Park“ der Fritz Bittmann Holding GmbH mit dem Abriss von Bestandsgebäuden und dem Errichten von Neubauten zwischen Obertor und Lindenallee bereits. Am Montag dieser Woche luden Sabine Bittmann und ihre Tochter Sophie Engel mit der Architektin Karin Käthler-Kober und dem Unternehmer Thomas Bottlender zum symbolischen Spatenstich für das Projekt „Wohnen im Park“, bei dem fünf Mehrfamilienhäuser mit ...
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