Geplatztes Vorhaben „Wohnen im Alter in Guldental“ bleibt ein Wunschtraum Dieter Ackermann 02.10.2025, 06:00 Uhr

i Thomas Schmitt-Schäfer referierte über neues Wohnen im Alter in Guldental - was nach derzeitiger Lage wohl ein schwieriges Unterfangen bleibt. Dieter Ackermann

Ein Seniorenprojekt scheitert – trotz großer Nachfrage und dringendem Bedarf. Warum Guldental weiter auf Lösungen wartet und was die Bürger nun fordern.

Das Thema „Wohnen im Alter in Guldental“ stand im Mittelpunkt einer Einwohnerversammlung, die mit mehr als 50 Teilnehmern gut besucht war. Thomas Schmitt-Schäfer, ein Referent im Auftrag der Landesberatungsstelle Neues Wohnen, bot in der Sache zwar viele Informationen, jedoch nichts Greifbares zu aktuellen und zukünftigen Wohnmöglichkeiten sowie Wohnformen.







Artikel teilen

Artikel teilen