Ein Seniorenprojekt scheitert – trotz großer Nachfrage und dringendem Bedarf. Warum Guldental weiter auf Lösungen wartet und was die Bürger nun fordern.
Lesezeit 1 Minute
Das Thema „Wohnen im Alter in Guldental“ stand im Mittelpunkt einer Einwohnerversammlung, die mit mehr als 50 Teilnehmern gut besucht war. Thomas Schmitt-Schäfer, ein Referent im Auftrag der Landesberatungsstelle Neues Wohnen, bot in der Sache zwar viele Informationen, jedoch nichts Greifbares zu aktuellen und zukünftigen Wohnmöglichkeiten sowie Wohnformen.