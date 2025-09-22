Neubaugebiet über Kirn Wohnen „Auf Loh“ mit „göttlichem“ Panorama 22.09.2025, 17:00 Uhr

i Von 28 neuen Häusern auf Loh wird es bald den herrlichen Blick über Kirn und hinüber zur Kyrburg und den Oberhäuser Felsen geben. Robert Neuber

Hoch über Kirn entsteht der letzte Teil des Baugebiets „Auf Loh“ mit 28 Grundstücken. Der Quadratmeter-Preis liegt zwischen 108 und 120 Euro. Es sind schon sieben Areale vergeben. Eine offizielle Präsentation fand nun auf Loh statt.

Es wird „oben auf Loh“ über Kirn schön mächtig gebuddelt, um die Erschließung für das Neubaugebiet fertigzustellen. 28 Grundstücke wird es hier oben geben, Bauherr ist die Lauterer WVE GmbH. Die Umstände sehen zwar derzeit für Einfamilienhausbauer nicht ganz so verlockend aus wie noch vor einigen Jahren, die Zinslast ist gestiegen.







