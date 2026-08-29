Entwicklungskonzept für Stadt
Wohnen, Arbeit, Tourismus: Bingen will attraktiver sein
Das Umfeld um die Burg Klopp wurde in die Städtebausanierung von Bingen mit aufgenommen.
Das Umfeld um die Burg Klopp wurde in die Städtebausanierung von Bingen mit aufgenommen.
Edgar Daudistel

Bingen will den Bereich um die Burg Klopp und den Stadteingang West aufhübschen. Was möglich und sinnvoll ist, legt das städtebauliche Entwicklungskonzept fest, das der Rat beschlossen hat. Die Fördermittel können auch private Eigentümer beantragen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach intensiver Arbeit liegt das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für das Programmgebiet „Stadteingang West“ vor, das um das Umfeld der Burg Klopp erweitert wurde. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde es von den Kommunalpolitikern verabschiedet.
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