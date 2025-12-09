Polizei sucht Zeugen: Wohl mit Softair-Pistole Auto in Kirn beschädigt
Polizei sucht Zeugen
Wohl mit Softair-Pistole Auto in Kirn beschädigt
Einparkten, zur Arbeit gegangen – und am nächsten Tag war der Opel Astra beschädigt. Die Polizei vermutet eine Softair-Pistole als Tatwaffe. Wer hat etwas beobachtet oder kennt den Täter?
Lesezeit 1 Minute
Ein 66-jähriger Mann aus Kirn stellte seinen roten Opel Astra am Montag gegen 17 Uhr in der Linken Hahnenbachstraße ab. Am folgenden Vormittag bemerkte er Schäden an der Heckscheibe und an einer Rückleuchte sowie Kratzer am Kofferraumdeckel. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.