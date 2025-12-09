Polizei sucht Zeugen Wohl mit Softair-Pistole Auto in Kirn beschädigt 09.12.2025, 14:23 Uhr

i Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vandalismus an einem roten Opel Astra Hinweise auf eine mögliche Luftdruckwaffe geben können. David Young/dpa-Bildfunk. picture alliance/dpa

Einparkten, zur Arbeit gegangen – und am nächsten Tag war der Opel Astra beschädigt. Die Polizei vermutet eine Softair-Pistole als Tatwaffe. Wer hat etwas beobachtet oder kennt den Täter?

Ein 66-jähriger Mann aus Kirn stellte seinen roten Opel Astra am Montag gegen 17 Uhr in der Linken Hahnenbachstraße ab. Am folgenden Vormittag bemerkte er Schäden an der Heckscheibe und an einer Rückleuchte sowie Kratzer am Kofferraumdeckel. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.







