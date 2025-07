Fast vier Millionen Euro aus dem Zukunftsprogramm des Landes fließen in die VG Nahe-Glan, davon knapp die Hälfte an die Ortsgemeinden. Wofür die VG ihren Anteil verwenden soll, sorgte für Diskussionen im VG-Rat.

Wie will die Verbandsgemeinde Nahe-Glan den Geldsegen aus dem Zukunftsprogramm des Landes sinnvoll einsetzen? Diese Frage konnte - anders als geplant - in der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderats nicht komplett beantwortet werden. Denn es zeigte sich, dass nicht alle Projekte auf der von Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) vorgelegten Liste auf Zustimmung der Ratsmitglieder stießen.

Die Verbandsgemeinde bekommt knapp vier Millionen Euro aus dem Fördertopf des Landes. Im Januar hatte der Rat die Verteilung beschlossen. So gehen 2,02 Millionen Euro an die 32 Ortsgemeinden und zwei Städte der VG, die ganz überwiegend bereits ihre geplanten Vorhaben eingereicht haben. Weitere 250.000 Euro sind für die Personalkosten vorgesehen, um das Programm in den nächsten drei Jahren abzuwickeln.

Offen ist noch, welche Projekte die Verbandsgemeinde selbst angehen will. Dafür stehen 750.000 Euro für nicht-investive Vorhaben zur Verfügung und 963.000 Euro für Investitionsprojekte.

Engelmann hatte aus Ideen, die seit Januar aus der Verwaltung, den Ausschüssen und teils auch aus den Fraktionen an ihn herangetragen worden waren, eine Liste mit insgesamt 40 Projekten geschnürt - mit den Schwerpunkten Feuerwehr, Infrastruktur, Digitalisierung und Tourismus. Er erinnerte daran, dass das Ziel des Zukunftsprogramms dank 100-Prozent-Förderung auch Dinge ermögliche, die im normalen Haushalt nicht realisierbar seien.

Liste mit 40 Projekten

Geplant sind Vorhaben wie die Anschaffung einer Drohne für die Feuerwehr und die Schaffung einer Drohnenstaffel (20.000 Euro), Schulungen und die Anschaffung von Einsatzmitteln gegen Wald- und Vegetationsbrände (insgesamt 13.000 Euro) oder den Einbau von Multisplit-Klimageräten in die Dachgeschossbüros im Rathaus Sobernheim (30.000 Euro).

Investitionen in Digitalisierung

Auch in die Digitalisierung der Verwaltung soll investiert werden, unter anderem in KI-Software zur Effizienzsteigerung von Verwaltungsaufgaben (20.000 Euro), weitere Module des bereits eingesetzen Digitalisierungsprogramms (20.000 Euro) oder eine Telefonlösung, damit die Verwaltung besser erreichbar ist (15.000 Euro). Die Schule in Meisenheim soll energiesparende Beleuchtung in Foyer und Aula bekommen (13.000 Euro), die Grundschule Staudernheim Außenjalousien auf der Ostseite (12.000).

Allerdings gibt es auch kostspieligere Großprojekte auf der Liste, darunter die Digitalisierung aller alten Bebauungspläne auf das aktuell verwendete Format für 100.000 Euro, den Austausch von Fenstern im Rathaus für 160.000 Euro, die energetische Sanierung der Turnhalle Meisenheim für 200.000 Euro und die Aufwertung des Schulhofs der Grundschule Staudernheim für 150.000 Euro.

„Hier ist viel Wunschkonzert drin, und andere Punkte fehlen, die für die Bevölkerung wichtig wären.“

Achim Schick (CDU)

„Hier ist viel Wunschkonzert drin, und andere Punkte fehlen, die für die Bevölkerung wichtig wären“, kritisierte Achim Schick (CDU). So seien 30.000 Euro für eine überdachte Fahrradabstellanlage am Rathaus eingeplant und gar 60.000 Euro für eine Strukturuntersuchung zur Zukunft des Disibodenbergs. „Die Brücke in Odernheim ist dagegen nirgendwo erwähnt“. Dort warteten Bürger und Touristen noch immer darauf, dass der Fußweg neben der Draisinenstrecke wieder begehbar gemacht wird, nachdem dort vor mehr als zwei Jahren eine Reiterin mit ihrem Pferd eingebrochen war.

Peter Herrmann (Freie Wähler) wollte wissen, warum nicht auch Bushaltestellen erneuert werden sollen. Und Hildegard Krauß (UBL) fragte, warum die Mittel nicht für die anstehenden Projekte der VG-Werke wie die Ertüchtigung des neuen Standorts in der Breitlerstraße genutzt werden. „Wir dürfen dieses Geld nicht für die VG-Werke nehmen, das sieht das Förderprogramm nicht vor“, entgegnete Engelmann.

Ansiedlung von Landarztpraxen?

Kritik entzündete sich im Rat auch an 180.000 Euro, die für die Bereitstellung und Einrichtung von Landarztpraxen vorgesehen sind. Engelmann betonte, damit erfolge keine Festlegung auf das MVZ in Meisenheim und den Anbieter Lillian Care. „Das haben wir noch gar nicht besprochen und entschieden.“ Sollten sich andere ansiedlungswillige Ärzte melden, könnten auch sie unterstützt werden. Die Zukunftsmittel eröffneten aber der VG die Chance, in solchen Fällen finanziell bereit zu sein, Ansiedlungen zu unterstützen.

Die CDU-Fraktion forderte, die Liste zu überarbeiten und erst in der nächsten Sitzung des VG-Rats zu beschließen.

„Was mich wirklich ärgert, ist, dass diese Diskussion erst jetzt aufkommt. Aus den Fraktionen sind kaum Vorschläge gekommen.“

Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD)

Engelmann erinnerte daran, dass die Liste bis 31. August stehen muss, und bis dahin auch nach einem Beschluss noch einzelne Punkte ausgetauscht und verändert werden könnten. „Was mich wirklich ärgert, ist, dass diese Diskussion erst jetzt aufkommt“, machte er deutlich. Die Liste sei bereits im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt worden, ebenso in den Sitzungsunterlagen und jedes Ratsmitglied hätte sich die ausführlichen Unterlagen und näheren Beschreibungen aller genannten Projekte auf Anfrage anschauen können. „Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die Einwände etwas früher kommen.“ Die Zukunftsmittel seien seit Januar immer wieder Thema in den Gremien gewesen. Er kritisierte zudem, dass aus den Fraktionen kaum Wünsche für die Liste der VG-Projekte gekommen seien.

Geld verteilen ist schwierig

Für Denis Alt (SPD) zeigte die Diskussion, dass es mindestens so schwierig sei, Geld zu verteilen wie Geld einzusparen, sagte er. Er lehne aber ab, einen Teil der 4 Millionen Euro gar nicht einzusetzen. „Das sind Projekte, die nie aus dem regulären Haushalt zu bezahlen sind.“

Letztlich stimmte die Ratsmehrheit bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen für die Maßnahmenliste – allerdings mit der Maßgabe, bis Ende August noch über Veränderungen zu beraten und beschließen.