Nach Einbruch in Villa Wörrstädter Sicherheitsfirma stattet „Die Geissens“ aus Lena Reuther 21.03.2026, 16:00 Uhr

i Geschäftsführer Markus Müller (Mitte) mit seinem Team von "Safe2Home" und der Familie Geiss in Saint-Tropez. Oliver Zimmermann/Mavi Media

Per E-Mail und per Videonachricht kontaktiert Markus Müller, Geschäftsführer von „Safe2Home“, die Familie Geiss, nachdem in deren Villa in Saint-Tropez eingebrochen wurde. Anschließend kann seine Firma die Villa mit Sicherheitstechnik ausstatten.

Als Markus Müller, Geschäftsführer der Sicherheitsfirma „Safe2Home“, im Sommer vergangenen Jahres von dem Einbruch in die Villa der Familie Geiss in Saint-Tropez erfährt, kann er sich gut in deren Lage hineinversetzen. Denn im Jahr 2014 wurde bei ihm selbst eingebrochen, was später den Start für „Safe2Home“ bedeuten sollte, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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