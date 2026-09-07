Saxon sind die Überflieger
Wörrstadt wird zum Ort der Metal-Glückseligkeit
Biff Byford, Frontmann der Band Saxon, gibt auch mit 75 noch Vollgas. Eine neue Single haben die Briten kurz nach dem NOAF-Auftr
Biff Byford, Frontmann der Band Saxon, gibt auch mit 75 noch Vollgas. Eine neue Single haben die Briten kurz nach dem NOAF-Auftritt veröffentlicht.
Marco Gräff

40 Jahre Metal-Geschichte, 3000 begeisterte Fans und eine Bühne, die mit Legenden wie Saxon und Grave Digger zum Beben gebracht wurde. Warum das NOAF in Wörrstadt längst mehr ist als nur ein Festival – eine echte Marke.

Lesezeit 2 Minuten
Auch die 20. Auflage des NOAF (Neuborn Open Air Festival) in Wörrstadt hat seine rund 3000 Fans restlos begeistert. Nicht umsonst als Headliner für den Samstag vorgesehen, demonstrierte die britische Heavy-Metal-Institution Saxon, warum man seit mehr als 40 Jahren weltweit erfolgreich ist.
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