40 Jahre Metal-Geschichte, 3000 begeisterte Fans und eine Bühne, die mit Legenden wie Saxon und Grave Digger zum Beben gebracht wurde. Warum das NOAF in Wörrstadt längst mehr ist als nur ein Festival – eine echte Marke.
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Auch die 20. Auflage des NOAF (Neuborn Open Air Festival) in Wörrstadt hat seine rund 3000 Fans restlos begeistert. Nicht umsonst als Headliner für den Samstag vorgesehen, demonstrierte die britische Heavy-Metal-Institution Saxon, warum man seit mehr als 40 Jahren weltweit erfolgreich ist.