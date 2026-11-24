Kreise Birkenfeld und Kusel Wölfe sind in zwei Landkreisen unterwegs Andrea Brand 24.11.2026, 13:00 Uhr

i Ein aktuelles Foto vom Wolf im Kreis Birkenfeld. Wie neue Einträge in der Nachweisliste des Koordinationszentrums Luchs und Wolf nahelegen, ist sowohl der Rüde als auch die junge Zuwanderin in beiden Landkreisen aktiv. Andrea Brand

Das Thema Wolf beschäftigt weiter die Menschen: Aus der Bevölkerung der Kreise Kusel und Birkenfeld reißen die Hinweise nicht ab. Neue Einträge in einer Nachweisliste legen nun nahe, dass die beiden Wölfe in beiden Landkreisen aktiv sind.

Die Frage, ob im Grenzgebiet zwischen den Kreisen Kusel und Birkenfeld dauerhaft zwei Wölfe zusammenfinden, beschäftigt die Region weiterhin intensiv. Neue Einträge aus der offiziellen Nachweisliste des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (KLUWO) untermauern nun, dass sowohl der bekannte residente Rüde GW4433m als auch die junge Zuwanderin GW5855f in beiden Landkreisen aktiv sind.







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