Wingertshäuschen der Nahe Wo Papa Weber in Ruhe Bundesliga horchte Robert Neuber 23.01.2026, 06:00 Uhr

i Das Wingertshäuschen der Familie Weber, wo Töchterchen Andrea Silvestri wilde Partys feierte... Blick Richtung Feilbingert. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Auf der Höhe des Lembergs findet sich das kleine Haus, in dem Bürgermeisterin Andrea Silvestri früher Party feierte.

Es war das beste Refugium für die Partysause, und die künftige VG-Bürgermeisterin Andrea Silvestri hat hier einige Geburtstage gefeiert: im familieneigenen Wingertshäuschen im Feilbingerter Königsgarten. Das ist eine Weinlage zwischen der Lüßert-Siedlung und der Lemberg-Höhe mit dem Silbersee.







