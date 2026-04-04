Eremitage in Bretzenheim
Wo Menschen und ihre Hunde wieder auf Spur kommen
Heiner Trauthig und sein Hund Willi stehen vor dem Hauptgebäude der Eremitage.
Heiner Trauthig und sein Hund Willi stehen vor dem Hauptgebäude der Eremitage.
Judith Nick

In der Wohnungslosenunterkunft Eremitage in Bretzenheim sind Hunde ausdrücklich willkommen. In anderen Einrichtungen gilt es als Problem, wenn Menschen ohne Obdach ihre Vierbeiner mitbringen. Das Team der Eremitage sieht das anders.  

Lesezeit 3 Minuten
Ein schmaler geteerter Weg schlängelt sich an Pferdekoppeln, Wiesen und kahlen Pappeln vorbei hinab ins Tal. Links und rechts erstrecken sich Weinberge. Am Ende des Weges wartet ein hölzernes Schild: „Stiftung Kreuznacher Diakonie Wohnungslosenhilfe“ steht darauf geschrieben.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren