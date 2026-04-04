In der Wohnungslosenunterkunft Eremitage in Bretzenheim sind Hunde ausdrücklich willkommen. In anderen Einrichtungen gilt es als Problem, wenn Menschen ohne Obdach ihre Vierbeiner mitbringen. Das Team der Eremitage sieht das anders.
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Ein schmaler geteerter Weg schlängelt sich an Pferdekoppeln, Wiesen und kahlen Pappeln vorbei hinab ins Tal. Links und rechts erstrecken sich Weinberge. Am Ende des Weges wartet ein hölzernes Schild: „Stiftung Kreuznacher Diakonie Wohnungslosenhilfe“ steht darauf geschrieben.