Eremitage in Bretzenheim Wo Menschen und ihre Hunde wieder auf Spur kommen Judith Nick 04.04.2026, 15:00 Uhr

i Heiner Trauthig und sein Hund Willi stehen vor dem Hauptgebäude der Eremitage. Judith Nick

In der Wohnungslosenunterkunft Eremitage in Bretzenheim sind Hunde ausdrücklich willkommen. In anderen Einrichtungen gilt es als Problem, wenn Menschen ohne Obdach ihre Vierbeiner mitbringen. Das Team der Eremitage sieht das anders.

Ein schmaler geteerter Weg schlängelt sich an Pferdekoppeln, Wiesen und kahlen Pappeln vorbei hinab ins Tal. Links und rechts erstrecken sich Weinberge. Am Ende des Weges wartet ein hölzernes Schild: „Stiftung Kreuznacher Diakonie Wohnungslosenhilfe“ steht darauf geschrieben.







Artikel teilen

Artikel teilen