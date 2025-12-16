Vorhaben in Kirn-Sulzbach Wo die Leitung des Solarparks anknüpft Robert Neuber 16.12.2025, 17:00 Uhr

i Von den Ferienwohnungen der Vorbeks in Kirn-Sulzbach ergibt sich dieser Blick auf die Brachfläche des "Froschenpfuhl". Linker Hand soll nun ein kleines Elektro-Gebäude entstehen. Robert Neuber

Der Kirner Stadtrat hat den Bau eines sogenannten „Netzverknüpfungspunkts“ bei Kirn-Sulzbach beschlossen. Und natürlich schaut man genau hin, denn wegen des dort ebenfalls geplanten Batteriespeichers gab es ja Zoff.

Marliese Vorbek schaut hier ganz genau hin: Die Kirn-Sulzbacherin hatte ja im Frühjahr schon mit ihrer zornigen Kritik dafür gesorgt, dass der Bau eines Batteriespeichers am „Froschenpfuhl“ nicht beschlossen wurde. Vorbeks haben hier Ferienwohnungen, und ihre Befürchtung ist, dass ihre Gäste künftig nur noch auf Elektroinstallationen und Betonbauten schauen – damit wäre ihr Eigentum im Wert minimiert, das lassen Vorbeks nicht so einfach ...







