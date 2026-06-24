Wingertshäuschen an der Nahe Wo der Odernheimer Zyklop auf die Helden wartet Robert Neuber 24.06.2026, 16:00 Uhr

i Verlassenes Häuschen im "Montfort"-Rebhang in Odernheim. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Nicht an der Nahe, aber am nahen Glan liegt das heutige Wingertshäuschen im steilen Odernheimer Montfort-Hang.

Odernheim. Was die Odernheimer Weinlage „Montfort“ mit dem Zyklopen des altgriechischen Dichters Homer zu tun hat? Nein, natürlich wartete der wütende, blinde Polyphem nicht am Glan auf seine Rache an Odysseus. Aber wer hier in der Weinlage „Montfort“ Reben bearbeitet, muss ein heldenhafter Charakter sein.







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