Kreuznacher Parkparadiese Wo der kleine Fritz den mächtigen Hindenburg grüßte Robert Neuber 08.06.2026, 13:00 Uhr

i Der Tümpel mit Seerosen wurde von einem Essener Gartengestalter nach dem Zweiten Weltkrieg entworfen. Robert Neuber

In unserer Serie zu Kreuznacher Parks geht es heute in den Oranienpark. Früher ein Kloster, dann Generalstabsquartier. Das noble Hotel Oranienhof verschwand 1929, dann kam der Garten mit Laubgängen. Die ältesten Bäume sind über 140 Jahre alt.

Wo es heute zum Minigolfplatz im Oranienpark hineingeht, stand vor 109 Jahren jeden Morgen ein kleiner Kreuznacher Junge in Uniform. Er hieß Fritz Kemper, und in den Händen hielt er ein Holzgewehr. Er wartete auf Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der morgens aus seiner Residenzvilla ins Generalstabsquartier lief.







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