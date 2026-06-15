WM-Fieber in Bad Kreuznach: Fans feiern deutschen Sieg
Etwa 1000 Fußballfans kamen zum Public Viewing ins Brauwerk und feierten lautstark den ersten Auftritt und Sieg der deutschen Nationalmannschaft.
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Trotz aller Bedenken und Kritik im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Nordamerika hat das WM-Fieber die Fußballfans voll erfasst. Das zeigte sich beim Public Viewing im Brauwerk: Knapp 1000 Fußball-Enthusiasten pilgerten ins Salinental, um dort das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Curaçao auf einer großen Leinwand mitzuerleben.