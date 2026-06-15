Jubel im Salinental WM-Fieber in Bad Kreuznach: Fans feiern deutschen Sieg 15.06.2026, 12:16 Uhr

i Der Moment, der die Fußballfans erlöste: Kai Havertz trifft kurz vor der Halbzeit per Elfmeter zum 3:1. Jens Fink

Etwa 1000 Fußballfans kamen zum Public Viewing ins Brauwerk und feierten lautstark den ersten Auftritt und Sieg der deutschen Nationalmannschaft.

Trotz aller Bedenken und Kritik im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Nordamerika hat das WM-Fieber die Fußballfans voll erfasst. Das zeigte sich beim Public Viewing im Brauwerk: Knapp 1000 Fußball-Enthusiasten pilgerten ins Salinental, um dort das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Curaçao auf einer großen Leinwand mitzuerleben.







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