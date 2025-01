Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf Witz, Wahn und Wahlen: Die Politik in närrischen Zeiten 23.01.2025, 17:00 Uhr

i Was die Menschen aus der Region in dieser Woche so alles erleben, sehen und erfahren konnten ... Markus Kilian

Spitzen und Notizen aus dem Kreis Bad Kreuznach, gesammelt von Cordula Kabasch

D as Jahr hat gerade erst angefangen, doch in mancherlei Hinsicht möchte man sich manchmal einfach die Decke über den Kopf ziehen und die Welt Welt sein lassen. So etwa, wenn in den USA DonaldTrump als Präsident vereidigt wurde, der Unberechenbarkeit zum Markenzeichen erhoben hat und Unvernunft regieren lässt – Stichwort Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Pariser Klimaabkommen. Unvernunft ...

