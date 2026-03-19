PEN gastierte in Bad Kreuznach
Wissing, Lux, und Ristow diskutierten mit dem Publikum
Unter Leitung von Marian Ristow (links) diskutierten Ex-Minister und Ex-FDP-Chef Volker Wissing und die Schriftstellerin Lana Lu
Unter Leitung von Marian Ristow (links) diskutierten Ex-Minister und Ex-FDP-Chef Volker Wissing und die Schriftstellerin Lana Lux über den Begriff Heimat.
Josef Nürnberg

Was ist Heimat? Heimat bedeutet wohl für jeden etwas anderes. Darum ging es bei einer interessanten Veranstaltung des Schriftstellerverbandes PEN und der Alternative Jugendkultur.

Lesezeit 2 Minuten
„Ist das noch/schon mein Land?" Über diese Frage diskutierten auf Einladung des Schriftstellerverbandes PEN Berlin und der Alternative Jugendkultur (AJK) im Kulturzentrum Planiger Straße die Schriftstellerin, Illustratorin und Schauspielerin Lana Lux und der frühere Bundesminister für Digitales und Verkehr und Justiz Volker Wissing.

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Oeffentlicher AnzeigerKultur

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