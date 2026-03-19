Was ist Heimat? Heimat bedeutet wohl für jeden etwas anderes. Darum ging es bei einer interessanten Veranstaltung des Schriftstellerverbandes PEN und der Alternative Jugendkultur.
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„Ist das noch/schon mein Land?" Über diese Frage diskutierten auf Einladung des Schriftstellerverbandes PEN Berlin und der Alternative Jugendkultur (AJK) im Kulturzentrum Planiger Straße die Schriftstellerin, Illustratorin und Schauspielerin Lana Lux und der frühere Bundesminister für Digitales und Verkehr und Justiz Volker Wissing.