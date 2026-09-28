Vereinzelte Kritik kam bei der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Bad Kreuznach an den Bilanzzahlen auf. In einer geheimen Abstimmung wurde schließlich dennoch Entlastung erteilt.
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Gut besucht war die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Bad Kreuznach im Chancen-Haus in der Mannheimer Straße. Vorstand und Aufsichtsrat berichteten über das Geschäftsjahr 2025 sowie die aktuelle Lage und gaben einen Ausblick. Es wurde deutlich, dass die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland direkte Auswirkungen auch auf die geschäftliche Lage der Lebenshilfe hat.