Kritik an Bilanzzahlen Wirtschaftskrise trifft auch die Lebenshilfe Kreuznach Rainer Gräff 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Chancen-Laden in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznachs Stadtzentrum ist das Flaggschiff der Chancen-Zentrum gGmbH der Lebenshilfe . Rainer Gräff

Vereinzelte Kritik kam bei der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Bad Kreuznach an den Bilanzzahlen auf. In einer geheimen Abstimmung wurde schließlich dennoch Entlastung erteilt.

Gut besucht war die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Bad Kreuznach im Chancen-Haus in der Mannheimer Straße. Vorstand und Aufsichtsrat berichteten über das Geschäftsjahr 2025 sowie die aktuelle Lage und gaben einen Ausblick. Es wurde deutlich, dass die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland direkte Auswirkungen auch auf die geschäftliche Lage der Lebenshilfe hat.







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