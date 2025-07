Während es in der Verbandsgemeinde Rüdesheim zwei Wahlsieger gibt, gibt es in Bad Kreuznach beim Abschied vom Stadtwerke-Chef Nath nur Verlierer. Eine Einschätzung.

Markus Lüttger hat seinen ersehnten Hattrick geschafft. Zum drittel Mal hat er die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim gewonnen – diesmal gegen einen echten Konkurrenten. Trotzdem mit beeindruckendem Ergebnis. Für seinen Herausforderer Helmut Schmidt war’s von Anfang an einfach verdammt schwer. Die VG floriert, viele Bad Kreuznacher blicken mit glasigen Augen gen Westen, dort scheint einfach vieles leichter als in der komplizierten Gemengelage der Stadt.

Lüttger, der sich bekannterweise selbst viel zutraut, macht auf den unterschiedlichsten Bühnen eine gute Figur. Sein großes Plus: Er hängt nicht an der Nabelschnur der Partei, der CDU, sondern besitzt die Fähigkeit, eine kritische Distanz einzunehmen. Das macht ihn für viele wählbar, die es sonst eigentlich nicht mit den Christdemokraten halten. Außerdem: Er ist Mitglied im „Verein für deutliche Aussprache“, spricht dort gern Klartext, wo andere oft bloß rumdrucksen.

Des einen Freud ist des anderen Leid: Es gab schlichtweg keinen Grund, die Verantwortung für die Verbandsgemeinde in die Hände eines anderen zu legen. Dass Schmidt sich diesen schweren Kampf stellte, war aber ungemein wichtig. Eine echte Wahl ist es nur dann, wenn es mindestens zwei Kandidaten gibt. Zu spüren, dass dort jemand ist, der das Amt gern hätte, den Atem im Nacken zu fühlen, kommt einer politischen Sterblichkeitserfahrung gleich, die fundamental ist. Konkurrenzkampf muss sein, um der Politik und der Demokratie willen. Damit ist Helmut Schmidt definitiv kein Wahlverlierer.

In Bad Kreuznach bahnt sich derweil ein Abschied an. Christoph Nath, seit 2019 Chef der Stadtwerke und der städtischen Holding BGK, verlässt die Stadt. Er hat um die Aufhebung seines Vertrags gebeten. Die Art und Weise, wie ihm die Stadtpolitik in den vergangenen Jahren entgegengetreten ist, und das fehlende Vertrauen des Stadtvorstands haben eine gewichtige Rolle gespielt. Das kann man bewerten, wie man möchte – was der Oeffentliche Anzeiger übrigens noch ganz genau tun wird –, aber eines muss man sehen: Christoph Nath wird sich beruflich verbessern und in Remscheid ein Unternehmen führen, das dreimal so groß ist wie sein derzeitiger Arbeitgeber. Auch wird er deutlich mehr Geld verdienen. Und Bad Kreuznach? Wieder ein Neuanfang. Wieder eine Kurskorrektur. Wurde es bislang besser, nachdem handelnde Personen ausgetauscht worden sind?

