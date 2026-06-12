Verfahren zum Bosenheimer Bad Wird der Juni zum Schicksalsmonat? Josef Nürnberg 12.06.2026, 15:00 Uhr

i Das Bosenheimer Freibad: Wo normalerweise im Sommer Badegäste weilten, herrscht derzeit Tristesse. Josef Nürnberg

Wie geht es mit dem Freibad weiter? Seit Jahren kämpfen die Bosenheimer um den Fortbestand ihres Schwimmbads, das die Stadt Bad Kreuznach geschlossen hatte. Nun beschäftigt sich das Verwaltungsgericht Koblenz mit der Zukunft der Badeanstalt.

Der Juni kann zum Schicksalsmonat für Bosenheim und sein derzeit nicht betriebenes Freibad werden. Am 30. Juni, um 11 Uhr, findet die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Koblenz statt. Egal, wie das Gericht entscheiden wird, Rechtsanwalt Herbert Emrich, der den Ortsbeirat Bosenheim gegenüber der Stadt Bad Kreuznach vertritt, mutmaßte, dass der Gerichtstermin keineswegs der letzte Akt in Sachen Freibad Bosenheim sein könnte.







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