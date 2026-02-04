Nach Beschluss im Ortsbeirat
Wird das Bad Münsterer Kurmittelhaus jetzt verkauft?
Das Kurmittelhaus im Kurpark von Bad Münster ist ein einizgartiges Gebäude, aber sanierungsbedürftig. Der Ortsbeirat hat jetzt einem Verkauf zugestimmt, der Stadtrat muss noch darüber entscheiden.
René Nolte

Ob damit sozusagen die Kuh von Eis ist? Der Ortsbeirat hat sich jetzt für einen Verkauf des Kurmittelhauses ausgesprochen. Im Stadtrat ist man zuversichtlich, dass der schon abgesprungene Investor nun doch bei der Stange bleibt. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Zuversicht wächst, dass der potenzielle Investor Jürgen Grossmann beim Kurmittelhaus in Bad Münster doch bei der Stange bleibt: Drei Tage, nachdem der Ortsbeirat sich mit deutlicher Mehrheit für einen Verkauf ausgesprochen hatte, beschäftigte sich der Kreuznacher Stadtrat mit dem Thema.

