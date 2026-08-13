In Kirn werden die beiden Standorte der Realschulen Auf Kyrau und Auf Halmen langfristig nicht bestehen bleiben, sagt Landrätin Bettina Dickes voraus. Dafür sinken die Geburtenzahlen zu stark. Wie sieht die Zukunft der Schulen in Kirn aus?
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Die Entwicklung der Schülerzahlen sind für den Landkreis eine Herausforderung: In den nächsten Jahren werden zunehmend mehr Jungen und Mädchen eingeschult. „Es wird eine totale Enge an den Schulen geben“, sagt Landrätin Bettina Dickes. Doch danach befinden sich die Geburtenzahlen „gefühlt im freien Fall“.