Schülerzahlen sinken deutlich Wird aus zwei Realschulen plus in Kirn künftig eine? Cordula Kabasch 13.08.2026, 17:30 Uhr

i Landrätin Bettina Dickes zeigt eine Grafik mit den (potenziellen) Übergängen von Grundschulkindern in die fünfte Klasse. Nach 2032 sinken die Zahlen deutlich. Cordula Kabasch

In Kirn werden die beiden Standorte der Realschulen Auf Kyrau und Auf Halmen langfristig nicht bestehen bleiben, sagt Landrätin Bettina Dickes voraus. Dafür sinken die Geburtenzahlen zu stark. Wie sieht die Zukunft der Schulen in Kirn aus?

Die Entwicklung der Schülerzahlen sind für den Landkreis eine Herausforderung: In den nächsten Jahren werden zunehmend mehr Jungen und Mädchen eingeschult. „Es wird eine totale Enge an den Schulen geben“, sagt Landrätin Bettina Dickes. Doch danach befinden sich die Geburtenzahlen „gefühlt im freien Fall“.







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