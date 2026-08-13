Schülerzahlen sinken deutlich
Wird aus zwei Realschulen plus in Kirn künftig eine? 
Landrätin Bettina Dickes zeigt eine Grafik mit den (potenziellen) Übergängen von Grundschulkindern in die fünfte Klasse. Nach 20
Landrätin Bettina Dickes zeigt eine Grafik mit den (potenziellen) Übergängen von Grundschulkindern in die fünfte Klasse. Nach 2032 sinken die Zahlen deutlich.
Cordula Kabasch

In Kirn werden die beiden Standorte der Realschulen Auf Kyrau und Auf Halmen langfristig nicht bestehen bleiben, sagt Landrätin Bettina Dickes voraus. Dafür sinken die Geburtenzahlen zu stark. Wie sieht die Zukunft der Schulen in Kirn aus?

Lesezeit 3 Minuten
Die Entwicklung der Schülerzahlen sind für den Landkreis eine Herausforderung: In den nächsten Jahren werden zunehmend mehr Jungen und Mädchen eingeschult. „Es wird eine totale Enge an den Schulen geben“, sagt Landrätin Bettina Dickes. Doch danach befinden sich die Geburtenzahlen „gefühlt im freien Fall“.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren