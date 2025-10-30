Zur Demo gegen die acht geplanten Windräder im Zollstock-Wald über Bad Sobernheim kamen am Mittwochabend etwa 250 Bürger. Die Einschätzung der Lage ist für sie klar: Es wird von Ökologie gesprochen, aber Natur zerstört, um Geld zu verdienen.
Dem Aufruf zur Demo gegen die geplanten acht Windräder auf dem Zollstock bei Bad Sobernheim folgten am Mittwochabend geschätzt 250 Bürger auf dem Marktplatz. Wie Cornelia Dhonau-Wehner als Vertreterin der Kirner Bürgerinitiative „Rettet den Dhauner Wald“ noch vor Beginn um 17 Uhr mit Schrecken feststellen musste, gab es keinen Strom aus dem Verwaltungshaus.