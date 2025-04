„Wir sind Kreuznach“ und Steffen Kaul in Mainz geehrt

Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat in der Staatskanzlei das Wirken von vier Bad Kreuznacher Ehrenamtlern gewürdigt, die in Bad Kreuznach viel anpacken und dahin gehen, wo es wehtut. „Wir sind Kreuznach“ und Steffen Kaul wurden geehrt.

In Bad Kreuznach kennt sie sowieso schon jeder, eben weil sie sich um so vieles kümmern, nun wurden die Bad Kreuznacher Ehrenamtsinitiative „Wir sind Kreuznach“ (Iris Prencipe, Manu Gilles und Claudia Holbach) und Hobbyhistoriker und Stadtführer Steffen Kaul auch offiziell gewürdigt.

Dem Leitthema „Zusammenhalt in der Gesellschaft“ lud die rheinland-pfälzische Staatskanzlei besonders engagierte Bürger zu einem feierlichen Empfang ein. Das Land wollte Menschen ehren, die sich in herausragender Weise für ihre Gemeinschaft einsetzen und durch ihre Arbeit den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Unter den Gästen waren auch Iris Prencipe und Manu Gilles, die sich bei der Initiative „Wir sind Kreuznach“ einbringen, bei der auch Claudia Holbach (an diesem Tag beruflich verhindert) aktiv ist. Eingeladen waren auch Annette Hahn-Kanzler für den Förderverein des Frauenhauses, Steffi Meffert als Vorsitzende des Kinderschutzbundes sowie der Bad Kreuznacher Heimatkundler Steffen Kaul.

„Jede und jeder von Ihnen macht einen Unterschied für unser Bundesland und unsere Gesellschaft. Engagement, Ermutigung und Empowerment sind nachhaltig und wirksam. Nicht die lautstarken Meckerer und Motzer bewegen unsere Welt – es sind Sie, die Beharrlichen, die Mutbürgerinnen und Mutbürger. Ich danke Ihnen für Ihre Tatkraft und großartigen Ideen, die uns als Gesellschaft zusammenbringen“, betonte Ministerpräsident Alexander Schweitzer beim Bürgerempfang in der Staatskanzlei.

Für die Vertreterinnen von „Wir sind Kreuznach“, Manu Gilles und Iris Prencipe, war die Einladung eine besondere Ehre. Sie betonten, dass sie die Würdigung stellvertretend für die gesamte „Wir sind Kreuznach“-Gemeinschaft entgegennahmen. Diese Anerkennung auf Landesebene bestätigt den Wert der ehrenamtlichen Arbeit, die in Bad Kreuznach geleistet wird, und motiviert die Aktiven, ihr Engagement fortzusetzen und auszubauen.

Nach der Rede des Ministerpräsidenten erhielten Manu Gilles und Iris Prencipe Gelegenheit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei zu werfen. Diese besondere Führung gewährte ihnen Einblicke in Bereiche, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind, und vermittelte Einblicke in die Arbeitsräume der Landesregierung.

Gilles und Prencipe überreichten Ministerpräsident (MP) Schweitzer ein kunstvolles Foto der illuminierten Brückenhäuser von Bad Kreuznach, aufgenommen vom Fotografen Achim May. Im Gespräch mit dem Landesvater hatten die beiden Frauen Gelegenheit, über „Wir sind Kreuznach“ zu berichten. Als Prencipe erwähnte, dass hinter der Initiative „eigentlich viel, viel mehr steckt“, zeigte sich der Ministerpräsident sichtlich beeindruckt von der Reichweite und der Wirkung des Engagements.

Gilles nutzte die Gelegenheit, Schweitzer eine Ausarbeitung zum „Wirtschaftsfaktor Pilgern“ zu überreichen, verbunden mit der augenzwinkernden Bitte um finanzielle Unterstützung aus einem neuen Förderprogramm für Bad Kreuznach. Der MP versprach, sich das Konzept anzuschauen und zu prüfen.