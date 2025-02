Schließendes Kirner Tierheim „Wir haben den Wettlauf mit der Zeit verloren“ 12.02.2025, 12:00 Uhr

i Das Kirner Tierheim an der Binger Landstraße muss seine Pforten Mitte Mai schließen. Wann der neue Standort auf Loh bezogen werden kann, bleibt offen. Robert Neuber

Das Kirner Tierheim neben dem Steinbruch muss geräumt werden. Man habe nur gut zwei Jahre Zeit gehabt, um einen Neubau auf Loh zu planen. Das habe nicht gereicht, so der Vorstand.

Die Nachricht der bevorstehenden Schließung des Kirner Tierheims Mitte Mai hat für Aufregung gesorgt. Zahlreiche Helfer seien am Wochenende vor Ort in der Binger Landstraße gewesen, und es gab Tränen. Für viele Kirner Tierfreunde ist das Gelände am Steinbruch eben zu einem Zuhause geworden.

