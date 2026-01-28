Nach einigen Jahren Pause soll es in Guldental wieder ein Weinfest geben – das haben die Winzer vor der traditionellen Jungweinprobe beschlossen, bei der der Jahrgang 2025 vorgestellt wurde.
Lesezeit 1 Minute
„Die Weinkonsumenten können sich hinsichtlich des 2025er Jahrgangs auf einen trinkfreudigen Wein auf hohem Qualitätsniveau freuen“, bilanzierte der Vorsitzende des Guldentaler Bauern- und Winzerverbandes und Weinbaupräsident der Nahe, Raine Klöckner, nach der traditionellen Jungweinprobe im Weingut Wolfgang Schneider, an der 21 Winzer und eine Winzerin teilnahmen.