Guldentaler Jungweinprobe Winzer wollen wieder ein Weinfest organisieren

i Mit Probeleiter Jörn Butterfas (stehend, rechts) analysierten die Guldentaler Winzer den Jahrgang 2025. Sehr zur Freude von Rainer Klöckner (stehend, Dritter von rechts). Dieter Ackermann

Nach einigen Jahren Pause soll es in Guldental wieder ein Weinfest geben – das haben die Winzer vor der traditionellen Jungweinprobe beschlossen, bei der der Jahrgang 2025 vorgestellt wurde.

„Die Weinkonsumenten können sich hinsichtlich des 2025er Jahrgangs auf einen trinkfreudigen Wein auf hohem Qualitätsniveau freuen“, bilanzierte der Vorsitzende des Guldentaler Bauern- und Winzerverbandes und Weinbaupräsident der Nahe, Raine Klöckner, nach der traditionellen Jungweinprobe im Weingut Wolfgang Schneider, an der 21 Winzer und eine Winzerin teilnahmen.







