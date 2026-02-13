Die Lage für viele Winzer und auch für Landwirte ist angespannt. Die Nachfrage nach Wein ist rückläufig, die Rahmenbedingungen schwierig, die Erwartungen an die Branche hoch. Der Bauern- und Winzerverband über Strategien in dieser Situation.
Lesezeit 2 Minuten
Ergänzend zu den Agrar-Winter-Tagen in Mainz hatte der Bauern- und Winzerverband an Nahe und Glan Mittwoch zum zweiten Kreuznacher Wintertag in das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe Hunsrück eingeladen. Die Beteiligung der Landwirte und Winzer war zumindest zu Beginn der Veranstaltung eher überschaubar.