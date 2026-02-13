Wintertag im DLR in Kreuznach Winzer und Landwirte geraten immer mehr unter Druck Josef Nürnberg 13.02.2026, 19:00 Uhr

i Benjamin Purpus, Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan eröffnete mit einem kurzen Großwort den Wintertag des Kreisbauern- und Winzerverbandes. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Lage für viele Winzer und auch für Landwirte ist angespannt. Die Nachfrage nach Wein ist rückläufig, die Rahmenbedingungen schwierig, die Erwartungen an die Branche hoch. Der Bauern- und Winzerverband über Strategien in dieser Situation.

Ergänzend zu den Agrar-Winter-Tagen in Mainz hatte der Bauern- und Winzerverband an Nahe und Glan Mittwoch zum zweiten Kreuznacher Wintertag in das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe Hunsrück eingeladen. Die Beteiligung der Landwirte und Winzer war zumindest zu Beginn der Veranstaltung eher überschaubar.







