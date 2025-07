Es ist kein großer Schaden, dennoch ärgern sich Fabian Butz vom Buchenländerhof in Norheim und seine Familie über die Dreistigkeit der Tat. Nach ersten Recherchen muss die Person, die die Wiese neben dem Weinberg der Familie Butz in der Gemarkung Hüffelsheim gemäht hat, mit dem Heuwender an die Reben und die Drahtanlage gekommen sein, sodass mehrere Reben und zwei Weinbergspfähle zerstört wurden.

Besonders dreist ist, dass der unbekannte Übeltäter die Wiese gemäht hat, obwohl sie ihm gar nicht gehört. Als der Eigentümer nämlich seine Wiese mähen wollte, war sie schon abgeerntet. Sowohl der Eigentümer der Wiese als auch die Familie Butz haben Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet. Butz ist zwar über so viel Dreistigkeit erschrocken, sagt aber trotzdem: „Dass man die Sache im Gespräch hätte lösen können.“