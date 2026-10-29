Pilotprojekt gegen Klimawandel Winzer gründen Wasser- und Bodenverband an der Nahe Josef Nürnberg 29.10.2026, 20:00 Uhr

i Ralph Gockel (links), ehemaliger Geschäftsführer des Landesverbandes der Wasser- und Bodenverbände Rheinland-Pfalz, und Winzer Cornelius Dönnhoff sind froh, dass der Wasser- und Bodenverband Niederhausen sich nun gegründet hat. Josef Nürnberg

Für die Bewässerung von Rebflächen in Niederhausen haben die Winzer einen Wasser- und Bodenverband gegründet. Denn dass der Klimawandel im Weinbau angekommen ist, spüren die Winzer nicht erst seit dem diesjährigen Hitzesommer.

Im Zuge des Klimawandels kommen die Winzer nicht mehr umher, Weinbergsflächen zu bewässern. In einem Pilotprojekt für die Nahe stimmten im August auf Antrag der Winzerschaft die betroffenen Grundstückseigentümer auf Einladung der Kreisverwaltung mit 54 Ja-Stimmen bei 6 Gegenstimmen für die Gründung eines Wasser- und Bodenverbandes zur Bewässerung von Rebflächen in Niederhausen.







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