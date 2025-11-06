Nahe-Betriebe halten zusammen Winzer arbeiten an der Profilierung der Einzellagen 06.11.2025, 17:00 Uhr

i Die Nahe kann mit einigen renommierten Lagen aufwarten, wie hier bei Oberhausen und im benachbarten Niederhausen. Die Schutzgemeinschaft Nahe arbeitet an der Profilierung der Einzellagen im Sinne des neuen romanischen Qualitätsweinsystems. Christine Jäckel

Bei der Mitgliederversammlung der Schutzgemeinschaft Nahe wurde deutlich, dass die einst gesteckten Ziele nicht eingehalten werden konnten. Dafür herrscht im Gremium Geschlossenheit. Nun will man Profil gewinnen.

Die Schutzgemeinschaft Nahe sollte den Winzern vor Ort Entscheidungen bei drängenden Themen ermöglichen – ohne zeitraubende lange Dienstwege. Dieses bei der Gründung 2018 gesetzte Ziel wurde bisher nicht erreicht, fasste Thomas Höfer bei der Mitgliederversammlung der Schutzgemeinschaft im Dienstleistungszentrum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zusammen.







