Winzer arbeiten an der Profilierung der Einzellagen

Bei der Mitgliederversammlung der Schutzgemeinschaft Nahe wurde deutlich, dass die einst gesteckten Ziele nicht eingehalten werden konnten. Dafür herrscht im Gremium Geschlossenheit. Nun will man Profil gewinnen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Schutzgemeinschaft Nahe sollte den Winzern vor Ort Entscheidungen bei drängenden Themen ermöglichen – ohne zeitraubende lange Dienstwege. Dieses bei der Gründung 2018 gesetzte Ziel wurde bisher nicht erreicht, fasste Thomas Höfer bei der Mitgliederversammlung der Schutzgemeinschaft im Dienstleistungszentrum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück zusammen.