Von Weinproben mit der Naheweinkönigin bis zu ABBA-Hits: Wie Winzenheims Kirmes trotz Regen für unvergessliche Stimmung sorgt – und warum sie für die Dorfgemeinschaft unverzichtbar ist.
Einmal mehr stimmungsvoll gestaltete sich der traditionelle Kirmes-Frühschoppen, den zahlreiche einheimische und auswärtige Besucher in der großen Scheune am Kerbeplatz feierten. Mit einem zünftigen Marsch eröffneten die von Stefan Angebrandt dirigierten „Musikfreunde Winzenheim“ den Frühschoppen und begeistern zudem mit einer Polka sowie einer deutschen Schlagerparade und den größten Hits der Gruppe ABBA.