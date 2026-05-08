Der neue Ortschef von Winzenheim ist offiziell im Amt: OB Letz vereidigte Rainer Winkels als Ehrenbeamten. Winkels löst Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl ab, der sich als neuer Zweiter Beigeordneter in der Stadtverwaltung seinen Aufgaben stellen wird.
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Offiziell im Amt ist nun Rainer Winkels, der neu gewählte Ortsvorsteher des Stadtteils Winzenheim. Auf der Sitzung des Ortsbeirates vereidigte Oberbürgermeister Emanuel Letz den neuen Ortschef als Ehrenbeamten. Winkels löst den langjährigen Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl ab, der nicht mehr kandidierte und sich als neu gewählter, Zweiter Beigeordneter in der Stadtverwaltung neuen Aufgaben stellen wird.