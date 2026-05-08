Offizielle Vereidigung Winzenheim hat neuen Chef: Kohl geht, Winkels tritt an Jens Fink 08.05.2026, 16:00 Uhr

i Oberbürgermeister Emanuel Letz (Mitte) verabschiedete Mirko Kohl (2. von links) und vereidigte Rainer Winkels (2. von rechts) in seinem neuen Amt. Die Stellvertreter Peter Butzbach (rechts) und Mike Butzbach gratulierten. Jens Fink

Der neue Ortschef von Winzenheim ist offiziell im Amt: OB Letz vereidigte Rainer Winkels als Ehrenbeamten. Winkels löst Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl ab, der sich als neuer Zweiter Beigeordneter in der Stadtverwaltung seinen Aufgaben stellen wird.

Offiziell im Amt ist nun Rainer Winkels, der neu gewählte Ortsvorsteher des Stadtteils Winzenheim. Auf der Sitzung des Ortsbeirates vereidigte Oberbürgermeister Emanuel Letz den neuen Ortschef als Ehrenbeamten. Winkels löst den langjährigen Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl ab, der nicht mehr kandidierte und sich als neu gewählter, Zweiter Beigeordneter in der Stadtverwaltung neuen Aufgaben stellen wird.







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