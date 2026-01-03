Schnee im Kirner Land Winterzauber: Schlittenbahn begeistert Oberhausen Sebastian Schmitt 03.01.2026, 13:00 Uhr

i Spontaner Wintertreff am Schlittenhang: Bei Fackelschein und Vollmond füllte sich die Piste in Oberhausen innerhalb weniger Minuten. ( Sebastian Schmitt

Ein spontaner Einfall, ein paar Zentimeter Schnee und eine Handvoll Fackeln – schon wurde aus einem gewöhnlichen Freitagabend ein magischer Moment. Wie ein Dorf im Kirner Land zusammenrückte.

Ein paar Zentimeter Neuschnee genügten – und schon lag am Freitagabend ein Hauch von Winterzauber über dem Dorf. Als am Nachmittag fünf bis zehn Zentimeter Schnee fielen, hatten die Feuerwehrkameraden Marcel Möhler, Adrian Baus und Christoph Dillmann spontan eine Idee: In der „Rohrbaschbach“, rund 250 Meter von der katholischen Kirche entfernt, sollte eine kleine Schlittenbahn entstehen.







