Winter im Kreis Birkenfeld Wintereinbruch ist für die Räumdienste bislang Routine 08.01.2026, 14:26 Uhr

i Winterdienst im Einsatz: Die Straßenmeistereien sind im Schichtdienst beim Räumen und Streuen unterwegs. Sebastian Schmitt

Schon am Mittwoch war verstärkter Schneefall angekündigt. Doch im Kreis Birkenfeld war die Lage am Donnerstagvormittag noch entspannt. Die Straßenmeistereien haben sich aber auf die gemeldete Wetterfront mit Schnee und Schneeregen eingestellt.

Die bereits ab Mittwoch erwartete erneute Schneewelle sorgte im Landkreis für keine größeren Probleme – auch wenn Schnee, Eis und wechselnde Temperaturen die Autofahrer zum Teil vor Herausforderungen stellt. Für den Winterdienst waren die vergangenen Tage und Nächte bislang allerdings eher Routine, wie Karsten Becker, Leiter der Straßenmeistereien Bad Sobernheim, Kirn und Birkenfeld, berichtet.







