Im Garten der Römerhalle tischten fünf Weingüter aus der Region ihre besten Tropfen auf. Für die musikalische Untermalung war ebenso gesorgt. Und der Erlös kam einem guten Zweck zugute.

Einen guten Nahewein genießen und dabei die Seele baumeln lassen, hieß es auch beim diesjährigen „WineFever“. Bereits zum sechsten Mal hatte der Rotaract Club Bad Kreuznach gemeinsam mit dem Förderverein Freunde des Rotaract Clubs zu seinem Charity-Weinfest in den idyllischen Garten der Römerhalle eingeladen. In den späten Abendstunden bot der ausgeklügelt illuminierte Garten das atmosphärisch angemessene Ambiente, das dem mittlerweile fest im kulturellen Leben der Stadt etablierten Ereignis gerecht wurde.

Am Freitag- und Samstagabend ließen sich Hunderte von Weinfreunden die angebotenen Kredenzen regionaler Weingüter munden. Wie einen trockenen Weinburgunder und Auxerrois vom Weingut Crusius aus Traisen, das zudem einen edlen Blanc de Noir mitgebracht hatte. Zudem konnten die Genießer einen trockenen Riesling und einen Sauvignon Blanc vom Bad Kreuznacher Weingut Anton Finkenauer verkosten. Einen besonderen Rosé präsentierte das Sekt- und Weingut Gänz aus Guldental mit dem Cuvee eines Cabernet Savignon und eines Pinot Noir. Viel Anklang bei den Weinfreunden fand auch der Graue Burgunder trocken vom Windesheimer Weingut Marx.

Fruchtige Note, edle Süße

All diese besonderen Kredenzen konnten die Weinliebhaber am Samstagabend noch im Rahmen einer von Naheweinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz moderierten Weinprobe verkosten. Die Weinmajestät aus St. Katharinen präsentierte dabei zudem einen Rosé trocken sowie einen Pinot Brut-Sekt des Weingutes Meinhard aus dem Ortsteil Winzenheim und kommentierte die Vorzüge eines Riesling kabinett feinherb des Weingutes Lorenz & Söhne aus Bosenheim. Auch das Cuvee „Liebesspiel“ des Bosenheimer Winzers überzeugte mit seiner fruchtigen Note und edlen Süße.

Ebenso ließen sich die Besucher spezielle Weincocktails schmecken und genossen zu den edlen Kredenzen die Speisen vom Partyservice Göckel. Hier servierten die Rotaract-Mitglieder ihren Gästen etwa einen Coq au Vin blanc und einen orientalischen Couscous-Salat. Wer es lieber regional deftig mochte, ließ sich Brezel oder einen Wingertsknorze mit Spundekäs schmecken.

Von 80er bis zu 2000er

Für die musikalische Unterhaltung sorgten DJ „Housearzt“ und DJ Alex, die den Elektro-Sound des derzeit populären „Afro-House“-Stils präsentierten. Zu späterer Stunde luden die DJs die Besucher mit den Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre zum Tanzen ein.

Auch in diesem Jahr spenden die Rotaract-Mitglieder den Erlös ihres Charity-Weinfestes für den guten Zweck und unterstützen das Bad Kreuznacher Tierheim. Ein Teil des Erlöses geht zudem an das soziale Rotaract-Projekt „Ready für Life“. „Hier finanzieren wir Defibrillatoren, die auf öffentlichen Plätzen in ganz Rheinland-Pfalz installiert werden“, informierte Heiko Dehne. „Wir wollen für sinnvolle Projekte spenden, die uns besonders am Herzen liegen. Neben unseren festlichen Aktivitäten sind solche Zuwendungen ein wichtiges Element bei Rotaract, getreu unserem Motto: lernen, helfen, feiern“, verdeutlichte Dehne.