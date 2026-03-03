Auch Straßen Thema im Rat Windkraftplanung in Seesbach erst in fünf Jahren Thema Reinhard Koch 03.03.2026, 15:00 Uhr

i Endlich ist es soweit: Der Auftrag zum Ausbau des zweiten Abschnittes der Ortsdurchfahrt (K 14) ist vergeben, die Bagger könnten bald anrücken. Reinhard Koch

Seesbach setzt auf Windkraft – doch das Stromnetz bremst alle Pläne. Warum die Gemeinde jetzt erst in fünf Jahren mit dem Bau starten kann und wer das Projekt übernimmt. Die Hoffnung auf saubere Energie bleibt, doch die Realität ist ernüchternd.

Mittlerweile sind zwölf Jahre vergangen, seit der erste Bauabschnitt zur Erneuerung der klassifizierten Ortsdurchfahrt, der Kreisstraße 14, abgeschlossen wurde. Dieser erstreckte sich vom Ortsanfang von der Landesstraße 230 aus Richtung Simmertal kommend bis zur Höhe der Felsenstraße.







