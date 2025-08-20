Sie ist Musiklehrerin und Lerntherapeutin: Susanne Schnörr kümmert sich um Kinder mit Legasthenie. Ihre neue Praxis in Windesheim ist Anlaufpunkt für Schüler mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben.

Auch das strahlende Sommerwetter kann Lerntherapeutin Susanne Schnörr aus Windesheim nicht davon abhalten, in ihrer im Januar 2025 eröffneten Praxis "Dein roter Faden" Materialien zu sichten und die nächste Stunde vorzubereiten.

Sie, ausgebildete Klavierpädagogin und Kirchenmusikerin, suchte 2013 neue Herausforderungen. 2014 fand sie die als Musiklehrerin an der Hargesheimer Alfred-Delp-Schule. Ihr Interesse an der deutschen Sprache und die Beobachtung der schlechter werdenden Lese- und Rechtschreibkompetenz ihrer Schüler initiierten einen wahren Weiterbildungsmarathon bei ihr. Sie durchlief die Ausbildung zur Legasthenie-Therapeutin beim Institut für integrative Lerntherapie und Weiterbildung Kleinmachnow (IFLW), die Weiterbildung "Vom Sprachrhythmus zur Rechtschreibung" nach Zvi Penner und befindet sich momentan in der Ausbildung zur Dyslexie-Therapeutin, zertifiziert vom Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie.

Förderbereich aufgebaut

Parallel dazu baute sie in ihrer Schule den Förderbereich Lesen und Rechtschreiben auf, der durch die Gründung eines Leseclubs in Kooperation mit der Stiftung Lesen erweitert wurde. "Mein Fokus richtet sich auf das Kind, den Jugendlichen oder Erwachsenen, der das geschriebene Wort eben nicht abfotografieren und speichern kann und daher Strategien an die Hand bekommen muss, die ihm dabei helfen, Souveränität und Sicherheit im Umgang mit allen Lese- und Rechtschreib-Phänomenen aufzubauen", erklärt sie.

"Dein roter Faden" kann durchs Leben geleiten, durch ein Buch und – natürlich – auch durch die vorliegende Problematik, er kann sich an den verschiedensten Stellen verknoten, diese aber lassen sich durch die richtigen Schritte auch wieder lösen und so findet jeder zu einem Erfolgserlebnis, zu neuer Stärke. Susanne Schnörr versteht sich im besten Fall als "Schnittstelle zwischen Eltern, Schule und anderen Therapeuten", doch zu Beginn ist es das Erstgespräch mit Eltern und manchmal auch dem Kind, das Aufschluss gibt über die vorliegende Schwierigkeit.

Lese- und Schreibtest bringt Aufschluss

Die erste Therapiestunde bringt einen qualitativen Rechtschreib- und Lesetest, der, selbst bei Vorlage einer Diagnose, nötig ist. "Auf welcher Stufe steht das Kind? Diese Frage muss geklärt werden", meint Schnörr, der man die Freude an ihrem Tun ansieht. "Es gelten drei wichtige Grundsätze", führt sie im Weiteren aus, "zum einen die Arbeit an der Null-Fehler-Grenze, um dem Kind zu vermitteln, dass es Wissen schon sicher abrufen kann, zum anderen das Therapietempo, das sich dem des Kindes anpassen muss, und – ganz wichtig – das therapeutische Verhältnis, das insbesondere ein vertrauensvolles sein muss.“

Eine knapp einstündige Therapiestunde wird gefüllt mit Übungen etwa aus dem "Marburger Rechtschreibtraining" oder der "Lese-Lern-Maschine". Wenn ein junger Mensch peu-à-peu den Spaß an der Schule wiederfindet, dann befindet er sich auf dem richtigen Weg. "Ich wünsche mir eine Schule, in der Ergo-, Lerntherapeuten und Psychologen eingebunden sind", sagt Schnörr optimistisch.