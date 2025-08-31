Der Schützenverein (SV) Windesheim um seinen Vorsitzenden Lutz Weber ist in der Tat mehr als angetan, glücklich und hoch erfreut zugleich über die tollen Schießleistungen des SV-Nachwuchses. Die größte Freude herrscht bei Jugendleiter Peter Zuck, dessen gute Arbeit Früchte trägt. Zuck zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung richtig froh darüber, „dass die jungen Schützinnen bereits in den Aktiven-Mannschaften mit dem Luftgewehr (LG) in der Disziplin LG-Freistehend tolle Ergebnisse erzielen“.

Das trifft auch bei den vom Nachwuchs gern besuchten Turnieren zu. Als Mannschaft repräsentieren die Jungs und Mädels den SV Windesheim in hervorragender Art und Weise. Etwa bei dem für den Nachwuchs beliebten Pfälzi-Cup in Rheinzabern/Pfalz, genauso beim Rheinhessen-Cup auf der Anlage in Bingen-Dietersheim oder bei den jährlich stattfindenden Kreismeisterschaften.

Nur knapp den dritten Platz verfehlt

Einmal mehr ragen bei den Mädchen Svea Strüben (17) und Lena Säger (16) heraus. Svea Strüben, die amtierende Jugendschützenkönigin und Kreis-Jugendschützenkönigin 2025, nahm am gut besetzten Landes-Jugendkönigsschießen in Neustadt/Weinstraße teil. Sie schrammte mit einem tollen Schießergebnis von 40,1 Teiler nur ganz knapp am dritten Platz vorbei.

Lena Säger, Jugendschützenkönigin des Jahres 2024, wurde im Vorjahr auf der heimischen Anlage in Windesheim ebenfalls Kreis-Jugendschützenkönigin. Sie konnte sich aber noch um einiges steigern und setzte sich beim Landes-Jugendkönigsschießen, bei dem in Landstuhl/Pfalz die Vertreterinnen und Vertreter von 18 Landesverbänden teilnahmen, souverän durch und landete auf dem ersten Platz. Dadurch bedingt konnte sie am Bundes-Jugendkönigsschießen in Schwäbisch Gmünd teilnehmen. Unter den 16 Schützinnen und Schützen sprang für sie ein mehr als achtbarer siebter Platz heraus.