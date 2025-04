Zum dritten Mal in Folge hat die Leiterin der Stabstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg, Kirsten Mang, in ihrer Eigenschaft als zertifizierte Prüferin des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) das Windesheimer Gästehaus LindenOne mit fünf Sternen des DTV ausgezeichnet. „Diese Nachzertifizierung stellt die höchste Anerkennung für die Qualität von Unterkünften in Deutschland dar und bestätigt, dass das LindenOne in allen Bereichen (Komfort, Ausstattung, Service) höchste Standards erfüllt“, so Mang. Mit großer Freude vergab sie „Fünf Sterne“ für die Appartements Römerberg, Sonnenmorgen und Rosenberg.

„Die erneute Auszeichnung ist ein klares Indiz dafür, dass die Qualität des Hauses über Jahre hinweg auf einem konstant hohen Niveau gehalten wurde – ein Erfolg, der nicht nur die hervorragende Arbeit der Gastgeberin Marina Busch widerspiegelt, sondern auch das stetige Bestreben, den Gästen immer wieder eine unvergessliche Erfahrung zu bieten“, betonte die Prüferin des DTV und unterstrich weiter: „Das LindenOne vereint modernen Komfort mit ländlicher Idylle in unserer schönen Region und schafft eine einzigartige Atmosphäre, in der sich jeder Gast wohlfühlen kann.“ Gleichzeitig verwies sie auf die strengen Prüfkriterien, wobei die hier vorherrschende Qualität ebenso herausragend sei wie die gute Zusammenarbeit mit den Winzern.

Marina Busch und ihr Ehemann Christoph sind stolz und dankbar zugleich und sprachen von der großen Freude, die mit der Arbeit einhergehe. Sie hoben die Unterstützung der Gemeinde hervor. Ortsbürgermeister Volker Stern drückte seinen Stolz darüber aus, „einen solchen Leuchtturm in Windesheim zu haben“. Verbandsbürgermeister Michael Cyfka nahm den Faden auf und sagte, dass man sich im Bereich Touristik ständig weiterentwickele. „Denn wir leben da, wo andere Menschen Urlaub machen.“