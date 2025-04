Servicewüste im Landkreis? Die Sparkasse Rhein-Nahe, regionaler Marktführer, zieht sich immer weiter aus der Fläche zurück. Das will Windesheims Ortsbürgermeister Volker Stern nicht so einfach hinnehmen. Er beklagt die Nichtpräsenz des Geldinstituts in und um Windesheim und appelliert an den Vorstand der Sparkasse – vergeblich.

Volker Stern schreibt: „Die Versorgung mit Bargeld und die Möglichkeit, Kontoauszüge in Papier zu erhalten, bleiben ein elementares Bedürfnis – nicht zuletzt vieler älterer Mitbürger. Während dies in früheren Jahren in der Windesheimer Sparkassen-Geschäftsstelle möglich war, ist diese Möglichkeit derzeit zumindest noch im nahen Guldental gegeben. Die Ankündigung, Ihre dortige Geschäftsstelle demnächst zu schließen, sorgt in Windesheim für große Betroffenheit und Unverständnis.“ Allerdings soll dort eine SB-Filiale bleiben.

Ortsbürgermeister suchte und fand ein Grundstück

Der Brief an den Sparkassenvorstand datiert vom 22. Januar. Zwischenzeitlich gab es ein Gespräch mit Ortsbürgermeister Stern bei einem Besuch eines Filialnetzverantwortlichen und des Guldentaler Filialleiters. Allerdings ohne Ergebnis oder gar Zusagen, so Stern. Das war am 6. Februar. Seitdem herrsche wieder Funkstille. Dabei habe er sogar ein Angebot gemacht in Form eines Stellplatzes für einen Servicepoint – ein Grundstück am Gewerbeareal beim Netto-Markt.

Was bleibt, ist der wöchentliche Besuch der fahrbaren Zweigstelle der Sparkasse für 45 Minuten. „Das erinnert mich an die Versorgungssituation in Schwarzafrika“, sagt Volker Stern sarkastisch und führt aus: „Die für die Windesheimer nächstgelegenen Automaten für Bargeld und Kontoauszüge befinden sich demnächst in Stromberg und Langenlonsheim. Das ist eine schmerzliche Schwächung unserer dörflichen Infrastruktur.“ Immerhin wachse Windesheim durch das jüngste Neubaugebiet – bei dem auch die Sparkasse beteiligt sei – zeitnah auf mehr als 2000 Einwohner. Betroffen seien letztlich auch die Menschen in Hergenfeld, Wallhausen, Schweppenhausen oder Waldlaubersheim. An die Sparkasse gerichtet schreibt er: „Im Interesse dieser Menschen bitte ich eindringlich um Prüfung, ob hier die Sparkassen-Präsenz per Automaten ermöglicht werden kann.“ Eine Antwort blieb das Geldinstitut schuldig, beklagt der Ortsbürgermeister.

Windesheim ist nicht allein in „Geldnot“: Nach Beschluss des Verwaltungsrates der Sparkasse Rhein-Nahe unter dem Eindruck eines schlechten Geschäftsergebnisses 2023 schließt das Kreditinstitut in diesem Jahr fünf Filialen im Kreis Bad Kreuznach plus fünf weitere im Kreis Mainz-Bingen. Betroffen sind davon das Beratungscenter im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, die Filiale im Stadtteil Planig sowie die in Wallhausen und Hargesheim. Auf einen älteren Beschluss geht die Veränderung in Guldental zurück. Während das Center in Bad Münster erst zum 30. September 2025 geschlossen wird, war dies für die anderen Standorte zum 30. März gedacht.

Sparkasse verweist auf Alternativen und SB-Filiale Guldental

Die Sparkasse Rhein-Nahe teilt auf unsere Anfrage mit: „Aus unserer Sicht hat sich für Windesheim nichts verändert. Die Ortsgemeinde ist nur wenige Minuten vom Nachbarort Guldental entfernt, in dem unsere Selbstbedienungsfiliale bestehen wird. Das nächste Beratungs-Center befindet sich weiter in Langenlonsheim. Hier fällt eine Fahrtzeit von rund zehn Minuten an. Gleichzeitig fährt unsere mobile Service-Filiale fast 90 Standorte, darunter wöchentlich auch Windesheim, an und stellt eine weitere Möglichkeit dar, den Bankgeschäften nachzugehen und mit unseren Kollegen zu sprechen sowie Fragen zu klären.

Wo immer es uns möglich ist, setzen wir auf Lösungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden – in diesem Fall durch das Zusammenspiel der SB-Filiale in Guldental, des Beratungs-Centers in Langenlonsheim, der mobilen Service-Filiale und natürlich unseren digitalen Angeboten. Unsere Verantwortung gegenüber der Region nehmen wir auch weiterhin sehr ernst. Unter dem Leitbild „Digitaler werden – Sparkasse bleiben“ wird eine flächendeckende Versorgung sichergestellt.“