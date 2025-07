Der junge Mann hatte in der Notunterkunft Menschen bedroht und war zuletzt separat untergebracht. Anfang 2023 war er an die Nahe gekommen, im vergangenen Herbst wurde sein Asylantrag abgelehnt.

Ein afghanischer Flüchtling, der zeitweise in der Notunterkunft in Windesheim und zuletzt in Abschiebehaft untergebracht war, ist am Freitag endgültig in seine Heimat abgeschoben worden. Darüber informiert die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung und spricht im Zusammenhang der Abschiebung von einer „koordinierten Zusammenarbeit der beteiligten Behörden“. Der abgelehnte Asylbewerber ist zusammen mit 80 weiteren Afghanen in einem Flug von Leipzig in Richtung Kabul abgeschoben worden, wie das rheinland-pfälzische Integrationsministerium bestätigt. Sechs Personen davon waren in Rheinland-Pfalz untergebracht, fünf von ihnen waren straffällig geworden.

Auch der Mann aus dem Kreis hatte während seiner Unterbringung für erhebliches Aufsehen gesorgt, soll Mitbewohner und Personal bedroht und randaliert haben. Nach eigenen Angaben hatte der Mann Afghanistan im Sommer 2021 verlassen, darauf folgte eine Odyssee nach Mitteleuropa: Über den Iran, die Türkei, Griechenland, Albanien, Montenegro, Bosnien, Kroatien, Slowenien und Österreich gelangte er nach Deutschland, um Asyl zu beantragen. Anfang 2023 kam er in den Kreis, wo er zunächst in einer Wohnung und dann in der Notunterkunft untergebracht wurde. Seit Anfang April befand er sich auf in Abschiebehaft. Der Asylantrag der Person wurde im Oktober 2024 abgelehnt.

Die Bad Kreuznacher Kreisverwaltung informiert nicht zum ersten Mal über eine Abschiebung. So war Anfang der Woche ein straffälliger, vietnamesischer Staatsangehöriger nach langjähriger gerichtlicher Auseinandersetzung aus der Strafhaft ins Heimatland abgeschoben worden. Die Ausländerbehörde fokussiere sich bei Rückführungen im Rahmen ihres gesetzlichen Handlungsspielraums insbesondere auf straffällig gewordene Ausländer, heißt es. Zuletzt hatte es Kritik am Vorgehen des Kreises gegeben, als eine vierköpfige, nicht straffällige Familie abgeschoben wurde, die in Roxheim als gut integriert galt. Die Behörde betont, der Bund treffe die Entscheidung zur Abschiebung.