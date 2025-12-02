Windkraft im Kirner Land Windenergiepläne lassen Becherbach außen vor Bernd-Harald Hey 02.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Potentialfläche 46 zwischen Heimweiler und Bärenbach, wo sechs Windräder unter dem Projektierer WiWi Consult aus Mainz geplant sind. Bernd Hey. Bernd Hey.

In den 2010er-Jahren gab es mehrere Ansätze, südlich der Nahe Windenergie auszuweisen. Alle scheiterten – zuletzt 2013 Vorrangfläche 20 bei Becherbach. Nun werden zwischen Bärenbach und Heimweiler sechs Anlagen geplant, die einst aussortiert wurden.

Mit weniger als 20 Becherbacher Bürgern war der Infoabend über sechs Windenergieanlagen (WEA) auf der Potentialfläche 46 (Bärenbach/ Becherbach/ Heimweiler) schwach besucht. Hintergrund waren eine Information an die Bärenbacher Bürger über ihre DorfApp und eine parallele Versammlung in Heimweiler des Projektierers WiWi-Consult.







